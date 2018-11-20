В Пскове на Максима Горького в пожаре погиб 32-летний мужчина

СЕГОДНЯ 10:19 2018-11-20T10:21:22+03:00

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В Пскове на улице Максима Горького в одном из жилых домов произошёл пожар. В этом пожаре погиб 32-летний мужчина. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Черепицкий, в квартире здания полностью выгорел диван. Что касается спасённого имущества, то выехавшим на вызов сотрудникам удалось спасти саму квартиру.

– Предположительная причина этого пожара – неосторожное обращение с огнём. Вполне возможно, что человек курил на диване. Точный ответ мы узнаем после экспертизы, результаты которой будут известны через 10 дней, – сообщил Юрий Черепицкий.

Помимо этого, в ведомстве добавили также, что сам пожар случился утром 19 ноября. На место происшествия выехали сотрудники пожарно-спасательной части № 1. Чтобы потушить пламя, использовались две автоцистерны и автолестница. Возгорание удалось ликвидировать примерно за 20 минут. После того, как работы по тушению были закончены, за дело принялось звено газодымозащитной службы.