Приставы Псковской области выдворили в Турцию 6 иностранцев

СЕГОДНЯ 11:56 2018-11-20T11:58:21+03:00

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Сотрудники УФССП России по Псковской области выдворили из России 6 иностранцев, не имеющих права находиться в Российской Федерации. Среди этих приезжих пять – граждане Республики Ганы, а один – Ирана. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, это было сделано по постановлению суда, которое и стало толчком для возбуждения нескольких исполнительных производств.

– Приезжих привлекли к административной ответственности по части 1.1 статью 18.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, – сообщили в ведомстве.

По нормам этого акта иностранцам назначили штраф, размер которого – 500 рублей. Как только все процессуальные вопросы разрешились, граждан Ганы и гражданина Ирана довезли до Санкт-Петербурга, до аэропорта «Пулково», где иностранцы сели в самолёт и улетели в Турцию. Из Турции мигранты уже вернутся в родные пенаты. Примечательно, что до исполнения требований суда приезжие содержались в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, Министерства внутренних дел Российской Федерации.

СПРАВКА «КП»

За 2018 год сотрудники УФССП России по Псковской области выдворили за границу РФ около 300 иностранцев, у которых не было права находиться на территории государства.