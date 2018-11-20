2018-11-20T12:17:27+03:00
Происшествия

В Великих Луках у гаража нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти

Кровь обнаружили и в самом гараже, а также в подъезде соседнего дома
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Скончавшегося нашли 19 ноября поздно вечером рядом с одним из гаражей. Фото: пресс-служба СУ СК по Псковской областиСкончавшегося нашли 19 ноября поздно вечером рядом с одним из гаражей. Фото: пресс-служба СУ СК по Псковской области
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В Великих Луках в гаражном кооперативе найдено тело мужчины с явными признаками насильственной смерти. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета (СУ СК) по Псковской области, на лице у пострадавшего отчётливо видны кровоподтеки и следы побоев.

Скончавшегося нашли 19 ноября поздно вечером рядом с одним из гаражей. Прибывшая на место происшествия полиция обнаружила кровь в помещении гаража. Следы крови также нашли и в подъезде соседнего дома. Сейчас судмедэксперты устанавливают, принадлежит ли кровь пострадавшему.

- Причину смерти еще не удалось установить, обычно специалистам требуются сутки на проведение всех экспертиз, - сообщил пресс-секретарь ведомства Антон Доброхотов.

Личность погибшего мужчины на данный момент не установлена. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. На месте работают сотрудники следственного комитета и полиция.

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