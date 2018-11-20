В Пскове задержали подозреваемых в краже двух центнеров овощей

СЕГОДНЯ 13:22 2018-11-20T13:28:07+03:00

Все награбленные овощи и инвентарь фигуранты хранили в своем гараже в Пскове. Фото: Иван ВИСЛОВ

Кроме того, злоумышленники ограбили деревенский склад на сумму 15 тысяч рублей

Изменить размер текста: A A

В Пскове сотрудники следственного отдела задержали двух псковичей. Они подозреваются в краже сельхозпродукции и инвентаря. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, предполагаемым нарушителям грозит наказание в виде пяти лет лишения свободы.

– В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением), – сообщили в ведомстве.

По версии следствия, двое жителей Пскова приехали в деревню Печки, что в Печорском районе. Там злоумышленники выкопали с чужого участка больше 140 килограмм картошки. Несколько дней спустя после первого случая эти же лица ограбили склад в деревне Сенно. Сумма похищенного имущества составила 15 тысяч рублей.

Чуть позже предполагаемые нарушители могли совершить еще одну кражу: центнера капусты, который они увезли с чужого огорода. Все награбленные овощи и инвентарь фигуранты хранили в своем гараже в Пскове.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.