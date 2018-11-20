В Великих Луках раскрыли кражу стройматериалов из гаражного кооператива

СЕГОДНЯ 14:02 2018-11-20T14:03:50+03:00

По версии следствия, великолучанин украл из гаражного кооператива на улице Дружбы пять железобетонных блоков. Вывез он их с гаражной территории на грузовике со специальным манипулятором. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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В Великих Луках полицейские задержали предполагаемого нарушителя закона. Молодого человека подозревают в краже стройматериалов. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники полиции нашли похищенное и изъяли, не смотря на то, что злоумышленник успел их продать.

– В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого и задержали его. Позже в отделении полиции мужчина признался в совершенном преступлении, – сообщили в ведомстве.

Задержанным оказался 27-летний неработающий местный житель. По версии следствия, великолучанин украл из гаражного кооператива на улице Дружбы пять железобетонных блоков. Вывез он их с гаражной территории на грузовике со специальным манипулятором. После чего сумел продать похищенное имущество.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.