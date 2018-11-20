Псковская область участвует в международном благотворительном проекте #Щедрыйвторник

СЕГОДНЯ 16:46 2018-11-20T16:48:35+03:00

В рамках этой программы школьники оформят подарки детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Больше 40 тысяч учеников отправят подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Изменить размер текста: A A

Псковская область присоединилась к международному благотворительному дню #Щедрыйвторник. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, он пройдет 27 ноября в более ста странах мира.

Однако Псковский регион решил не ограничиваться одним лишь днем. Благотворительные акции в регионе пройдут с 20 ноября по 4 декабря. В этот период будут организованы десятки филантропических мероприятий. Например, в Невельском районе изготовят кормушки для птиц, а в Порховском проведут субботник по уборке улиц.

– В проекте в этом году будут участвовать свыше 40 тысяч учеников со всех районов. Акция «Дети – детям» прививает культуру благотворительности подрастающему поколению, – сообщили в ведомстве.

В рамках этой программы школьники оформят подарки детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Ученики Островского района напишут письма «незнакомому другу». Такие добрые послания получат дети-сироты, одинокие пенсионеры и пациенты медучреждений.

Участие в #Щедрыйвторник добровольное и бесплатное.