Псковская область участвует в международном благотворительном проекте #Щедрыйвторник
Псковская область присоединилась к международному благотворительному дню #Щедрыйвторник. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, он пройдет 27 ноября в более ста странах мира.
Однако Псковский регион решил не ограничиваться одним лишь днем. Благотворительные акции в регионе пройдут с 20 ноября по 4 декабря. В этот период будут организованы десятки филантропических мероприятий. Например, в Невельском районе изготовят кормушки для птиц, а в Порховском проведут субботник по уборке улиц.
– В проекте в этом году будут участвовать свыше 40 тысяч учеников со всех районов. Акция «Дети – детям» прививает культуру благотворительности подрастающему поколению, – сообщили в ведомстве.
В рамках этой программы школьники оформят подарки детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Ученики Островского района напишут письма «незнакомому другу». Такие добрые послания получат дети-сироты, одинокие пенсионеры и пациенты медучреждений.
Участие в #Щедрыйвторник добровольное и бесплатное.