2018-11-20T17:11:00+03:00
Происшествия

В Пскове местному жителю за нападение на полицейского грозит до 5 лет колонии

Предполагаемый злоумышленник ударил стража порядка кулаком по лицу
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Такой случай произошел в гипермаркете «Лента». По версии следствия, злоумышленник агрессивно вел себя в общественном месте.Такой случай произошел в гипермаркете «Лента». По версии следствия, злоумышленник агрессивно вел себя в общественном месте.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Псковская прокуратура рассматривает уголовное дело гражданина, который обвиняется в нападении на сотрудника полиции. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ведомства, пскович заключен под стражу на время расследования.

-– Мужчина, разозлившись на сотрудника правоохранительных органов, ударил его кулаком по лицу. То есть применил насилие в отношении представителя власти, который исполнял свои должностные обязанности, – сообщили в ведомстве.

Такой случай произошел в гипермаркете «Лента». По версии следствия, злоумышленник агрессивно вел себя в общественном месте. Он совершил мелкое хулиганство и уничтожил личное имущество другого человека. Полицейский во внеслужебное время хотел пресечь незаконные действия гражданина, чем и разгневал нарушителя.

В ведомстве также отметили, что на счету псковича это уже второе такое нарушение закона. В связи с этим гражданину грозит до пяти лет лишения свободы.

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