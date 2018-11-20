Псковские пограничники не дали незаконно провести штык-нож через госграницу
В Пыталовском районе на пункте пропуска «Убылинка» пограничники задержали иностранного гражданина. Силовики обнаружили в машине мужчины холодное оружие, а именно штык-нож. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, находка предположительно от немецкой винтовки «Маузер-М98» образца Великой Отечественной войны.
- Сотрудники службы изъяли штык-нож и передали специалистам на экспертизу. Длина лезвия составляет 25 сантиметров, а общая длина орудия - 40 сантиметров. Также на лезвии имеется серийный номер, - сообщили в ведомстве.
Иностранец не указал этот предмет в таможенной декларации и предпочел скрыть его от пограничников. Однако ему это не удалось. Раритетный штык-нож нашли во время осмотра машины. Гражданин сопредельного государства спрятал оружие в отсек для запасного колеса в багажнике машины.
Дальнейшие процессуальные решения примут после экспертизы.