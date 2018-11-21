Сотрудника колонии Себежского района подозревают в передаче наркотиков за взятку
В Себежском районе за взятку будут судить сотрудника исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в отношении предполагаемого нарушителя Опоческий межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Псковской области возбудил уголовное дело.
– Предполагаемого нарушителя привлекли к ответственности по части 3 статьи 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации (должностное лицо получило взятку, чтобы совершить незаконное действие), – сообщили в ведомстве.
По такой части и статье любому злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. Помимо этого, в ведомстве также конкретизировали, что сотрудника УФСИН подозревают в том, что получил 20 тысяч рублей за то, что пронёс наркотики на территорию колонии. Примечательно, что региональная прокуратура полностью поддержала возбуждение уголовного дела.