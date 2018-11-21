2018-11-21T09:41:00+03:00
Происшествия

Сотрудника колонии Себежского района подозревают в передаче наркотиков за взятку

Чтобы наркотики оказались на территории учреждения, мужчина получил 20 тысяч рублей
Раиса Семёнова
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По части 3 статьи 290 УК РФ лоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.По части 3 статьи 290 УК РФ лоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.Фото: Тимур ХАНОВ
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В Себежском районе за взятку будут судить сотрудника исправительной колонии № 6 УФСИН России по Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в отношении предполагаемого нарушителя Опоческий межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета Псковской области возбудил уголовное дело.

– Предполагаемого нарушителя привлекли к ответственности по части 3 статьи 290 Уголовного Кодекса Российской Федерации (должностное лицо получило взятку, чтобы совершить незаконное действие), – сообщили в ведомстве.

По такой части и статье любому злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы. Помимо этого, в ведомстве также конкретизировали, что сотрудника УФСИН подозревают в том, что получил 20 тысяч рублей за то, что пронёс наркотики на территорию колонии. Примечательно, что региональная прокуратура полностью поддержала возбуждение уголовного дела.

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