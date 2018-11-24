Перед финалом «Мисс Псков – 2018» участницы провели главную репетицию

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-24T12:02:56+03:00

Сам финал проходит 24 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория». Заключительное шоу, на котором объявят победительниц номинации проекта, начнётся в 19.00. Фото: Дмитрий Самосудов

В зале, где состоится финал, для настоящего шоу устанавливают специальное оборудование

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У претенденток на титул «Мисс Псков – 2018» перед финалом проекта прошла генеральная репетиция. Как рассказал «Комсомольской правде – Псков» директор этого конкурса красоты Николай Королёв, участницы и артисты предметно познакомились с обстановкой, где выступать.

– Сейчас идёт монтаж светового и видеопроекционного оборудования, оборудования для спецэффектов, – сообщил Николай Королёв.

Сам финал проходит 24 ноября в спортивно-развлекательном парке «Простория» (о билетах). Заключительное шоу, на котором объявят победительниц в номинациях проекта, начнётся в 19.00. «Мисс «Комсомольской правде» достанется сертификат на 5 тысяч рублей, от магазина брендовой одежды «Serginnetti».

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