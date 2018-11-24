В Пскове директор за 2 часа нашёл деньги на оплату долга и избежал ареста имущества

СЕГОДНЯ 13:25 2018-11-24T13:25:41+03:00

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В Пскове, чтобы погасить 401 тысячу рублей задолженности по налогам от организации, директор нашёл деньги за 2 часа. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УФССП по Псковской области, эти средства появились так оперативно, поскольку приставы пришли в здание, где располагалась фирма, чтобы арестовать имущество.

– Кроме того, так как эту задолженность по налогам никто не гасил, появилось постановление об аресте денежных средств, которые в находятся в кредитных организациях, и о запрете на регистрацию транспорта, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве заострили внимание на том, что теперь исполнительное производство, возбуждённое в отношении организации, закроют (пункт 1 часть 1 статья 47 Федерального закона «Об исполнительном производстве, № 229 – ФЗ от 2 октября 2007 года). Это исполнительное производство появилось 9 ноября 2018 года. Сейчас фирма полностью погасила свою задолженность по налогам.