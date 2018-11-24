В первом чтении депутаты рассмотрят вопросы по бюджету Пскова

СЕГОДНЯ 14:21 2018-11-24T14:21:19+03:00

На встрече также обсудят и исполнение бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В первом чтении депутаты Псковской городской Думы рассмотрят вопросы, касающиеся бюджета муниципалитета на 2019 год и планового периода 2020 – 2021 годов. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, бюджет обсудят на 17-й сессии, которая пройдёт 30 ноября в доме № 1 на площади Победы.

– На встречу вынесут 60 вопросов, значимых для жизни псковичей, – сообщили в ведомстве.

На встрече также обсудят и исполнение бюджета на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов. Депутаты решат, какие изменения необходимо внести в решение о реализации денежных средств. Помимо этого, в ведомстве добавили, что на сессии не обойдут стороной и вопросы по использованию имущества города и объектов жилищного фонда. На повестке дня – и вопросы по назначению кадров, вручению медали «За заслуги перед Псковом» и почётной грамоты Псковской городской Думы, а также об изменениях, касающихся состава комитета по организации Ганзейских дней.