В Пскове на Коммунальной состоится ярмарка вакансий

СЕГОДНЯ 15:08 2018-11-24T15:08:02+03:00

На ярмарку придут представители фирм «Лента», «Славянка», «Псковсельхозсиаб», «АВАР», а также отделений УМВД России, Академии ФСИН и Почты России. Фото: Олег УКЛАДОВ

Собравшиеся смогут встретиться с работодателями, а также задать интересующие вопросы специалистам

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Городское и районное отделение центра занятости Псковской области приглашает всех жителей региона на ярмарку вакансий. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в отделении областного центра занятости по Пскову и Псковскому району, мероприятие состоится 27 ноября в доме № 71а по улице Коммунальной. Начало запланировано на 10.00, а окончание – на 13.00.

– Собравшиеся не только увидятся с работодателями, но и из базы службы смогут подобрать себе подходящие варианты работы, – сообщили в службе занятости.

Кроме того, гости мероприятия смогут посетить различных специалистов по вопросам трудоустройства, собственного дела, профессиональной ориентации, переподготовки и повышения квалификации. В распоряжении собравшихся будет и психолог службы занятости.

На ярмарку придут представители фирм «Лента», «Славянка», «Псковсельхозсиаб», «АВАР», а также отделений УМВД России, Академии ФСИН и Почты России.