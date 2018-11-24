Спортсмены из Новоржева участвуют в «Хрустальной туфельке – 2018».

СЕГОДНЯ 16:11 2018-11-24T16:11:16+03:00

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Спортсмены из Псковской области, а именно – из Новоржева, посоревнуются в спортивных бальных танцах в турнире «Хрустальная туфелька – 2018». Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, само мероприятие пройдёт в Великом Новгороде 25 ноября. В конкурсе лучшего танцевального исполнения сойдутся спортсмены из разных муниципалитетов Российской Федерации.

– Представителей нашего региона, спортсменов из новоржевской студии бального танца «Ритм», ждут такие программы, как «Массовый спорт» и «Спорт высших достижений», – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, несколько пар новоржевских участников посоревнуются за звание лучшего и в латиноамериканских танцах, за «Кубок Ча-ча-ча». В ведомстве добавили также, что организовал состязание – танцевально-спортивный клуб «Импульс», а поддержали инициативу – губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Новоржевского района Михаил Пашков.