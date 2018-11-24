2018-11-24T23:41:41+03:00
Звезды

Победительницей «Мисс Псков - 2018» стала Елизавета Черноок

Имя победительницы назвали во время финального гала-шоу конкурса
Виталий Суриков
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Второй вице-мисс стала Полина Василенко, а первой - Анна Любушкина.Второй вице-мисс стала Полина Василенко, а первой - Анна Любушкина.Фото: Анастасия Бевза
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Обладательницей титула «Мисс Псков - 2018» стала Елизавета Черноок. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», это имя назвал со сцены финального гала-шоу директор конкурса Николай Королёв.

Итоговое шоу проекта прошло 24 ноября в спортивно-развлекательном центре «Простория». Зал заполнился за полчаса до начала мероприятия.

Всего в конкурсе приняли участие шестнадцать конкурсанток. За два с половиной месяца их количество сократилось до тринадцати. За это время девушки приняли участие в множестве дефиле а также в фотосессиях, например в аквапарке, спортивном зале и в образах шахматных фигур.

Во время финального гала-шоу девушкам предложили пройти испытания в конкурсе талантов, дефиле в купальниках и модных нарядах. Количество участниц во время мероприятия сокращалось сначала до десяти, а затем до пяти, после чего жюри выбрало главную красавицу.

КСТАТИ

«Комсомольской правда - Псков» вела прямую твитт-трансляцию с мероприятия.

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