Победительницей «Мисс Псков - 2018» стала Елизавета Черноок
Обладательницей титула «Мисс Псков - 2018» стала Елизавета Черноок. Как передает корреспондент «Комсомольской правды - Псков», это имя назвал со сцены финального гала-шоу директор конкурса Николай Королёв.
Итоговое шоу проекта прошло 24 ноября в спортивно-развлекательном центре «Простория». Зал заполнился за полчаса до начала мероприятия.
Всего в конкурсе приняли участие шестнадцать конкурсанток. За два с половиной месяца их количество сократилось до тринадцати. За это время девушки приняли участие в множестве дефиле а также в фотосессиях, например в аквапарке, спортивном зале и в образах шахматных фигур.
Во время финального гала-шоу девушкам предложили пройти испытания в конкурсе талантов, дефиле в купальниках и модных нарядах. Количество участниц во время мероприятия сокращалось сначала до десяти, а затем до пяти, после чего жюри выбрало главную красавицу.
КСТАТИ
«Комсомольской правда - Псков» вела прямую твитт-трансляцию с мероприятия.
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