2018-11-25T11:27:07+03:00
Общество

Руководитель следственного управления взял на контроль дело о фирме-должнике в Бежаницах

В связи с этим будут проведены несколько необходимых мероприятий
Раиса Семёнова
Поделиться:
Пётр Крупеня успел переговорить с четырьмя местными жителями. Фото: СУ СКР по Курганской областиПётр Крупеня успел переговорить с четырьмя местными жителями. Фото: СУ СКР по Курганской области
Изменить размер текста:

В Бежаницах руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Пётр Крупеня провел прием граждан. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, Пётр Крупеня успел переговорить с четырьмя местными жителями.

– Трое из тех, кто пришёл на приём, спрашивали о том, как сейчас расследуют уголовное правонарушение, связанное с тем, что одна из бежаницких компаний не выдаёт заработную плату, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили также то, что после обсуждения этого злободневного вопроса о задолженности по зарплате Пётр Крупеня пообещал лично проконтролировать разрешение проблемы. Руководитель управления обозначил подчинённым дополнительные установки. По новым указаниям сотрудники проведут ряд необходимых мероприятий.

Четвёртый же посетитель приёма обратился с проблемами, связанные со сферой ЖКХ муниципалитета, и получил разъяснения, как защитить и восстановить собственные права.

КСТАТИ

Следственное управление Псковской области Пётр Крупеня возглавил в ноябре.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Пскове на Дальнем Завеличье транспорт стоит в пробке
Житель Псковской области сознался в растлении несовершеннолетней падчерицы и её подруг
Победительницей «Мисс Псков - 2018» стала Елизавета Черноок
Спортсмены из Новоржева участвуют в «Хрустальной туфельке – 2018».
В Пскове на Коммунальной состоится ярмарка вакансий
В первом чтении депутаты рассмотрят вопросы по бюджету Пскова
В Пскове директор за 2 часа нашёл деньги на оплату долга и избежал ареста имущества
Перед финалом «Мисс Псков – 2018» участницы провели главную репетицию
Стали известны площадки проведения теста по истории Отечества в Пскове
Стартовал прием документов на соискание премий администрации Псковской области
Новым председателем Молодежного парламента в Псковской области стал Владимир Яковлев
Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель» пройдет в Пскове
Псковская кавер-группа «Drum&Jazz» номинирована на премию «Народное признание – 2018»
В Пскове проездные билеты на декабрь не подорожают