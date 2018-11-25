Руководитель следственного управления взял на контроль дело о фирме-должнике в Бежаницах

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-25T11:27:07+03:00

В связи с этим будут проведены несколько необходимых мероприятий

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В Бежаницах руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Пётр Крупеня провел прием граждан. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, Пётр Крупеня успел переговорить с четырьмя местными жителями.

– Трое из тех, кто пришёл на приём, спрашивали о том, как сейчас расследуют уголовное правонарушение, связанное с тем, что одна из бежаницких компаний не выдаёт заработную плату, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве отметили также то, что после обсуждения этого злободневного вопроса о задолженности по зарплате Пётр Крупеня пообещал лично проконтролировать разрешение проблемы. Руководитель управления обозначил подчинённым дополнительные установки. По новым указаниям сотрудники проведут ряд необходимых мероприятий.

Четвёртый же посетитель приёма обратился с проблемами, связанные со сферой ЖКХ муниципалитета, и получил разъяснения, как защитить и восстановить собственные права.

КСТАТИ

Следственное управление Псковской области Пётр Крупеня возглавил в ноябре.