Руководитель следственного управления взял на контроль дело о фирме-должнике в Бежаницах
В Бежаницах руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области Пётр Крупеня провел прием граждан. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, Пётр Крупеня успел переговорить с четырьмя местными жителями.
– Трое из тех, кто пришёл на приём, спрашивали о том, как сейчас расследуют уголовное правонарушение, связанное с тем, что одна из бежаницких компаний не выдаёт заработную плату, – сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили также то, что после обсуждения этого злободневного вопроса о задолженности по зарплате Пётр Крупеня пообещал лично проконтролировать разрешение проблемы. Руководитель управления обозначил подчинённым дополнительные установки. По новым указаниям сотрудники проведут ряд необходимых мероприятий.
Четвёртый же посетитель приёма обратился с проблемами, связанные со сферой ЖКХ муниципалитета, и получил разъяснения, как защитить и восстановить собственные права.
КСТАТИ
Следственное управление Псковской области Пётр Крупеня возглавил в ноябре.