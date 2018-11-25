2018-11-25T12:55:26+03:00
Происшествия

Житель Псковской области сознался в растлении несовершеннолетней падчерицы и её подруг

Предположительно, злоумышленник пользовался беспомощным состоянием девочек
Раиса Семёнова
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В отношении девочек подозреваемый мог совершать такие сексуальные действия с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года.В отношении девочек подозреваемый мог совершать такие сексуальные действия с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Псковской области мужчину подозревают в сексуальных действиях с собственной падчерицей и её несовершеннолетними подругами. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе СУ СК России по Псковской области, гражданина привлекут к уголовной ответственности по пункту «б» части 4 статьи 132 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

– Предположительно, злоумышленник воспользовался беспомощным состоянием потерпевшей, которой ещё не исполнилось и 14 лет, – сообщили в ведомстве.

Силовики уже задержали предполагаемого нарушителя. Он помещён в изолятор временного содержания. Мужчина во всём сознался и в подробностях рассказал, как именно нарушал законодательство. Кроме того, в ведомстве добавили также, что в отношении девочек подозреваемый мог совершать такие сексуальные действия с декабря 2016 года по сентябрь 2018 года. Однако своей историей падчерица поделилась с инспектором по делам несовершеннолетних только сейчас.

После этого информацию и передали в областное следственное управление

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