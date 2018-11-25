В Пскове на Дальнем Завеличье транспорт стоит в пробке

СЕГОДНЯ 15:34 2018-11-25T15:35:30+03:00

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В Пскове автотранспорт, едущий по Дальнему Завеличью, застрял в пробке. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», большой транспортный поток пошёл по односторонней Западной улице.

Такая загруженность дорог вызвана ремонтными работами на пересечении улиц Рокоссовского и Коммунальной. Предполагается, что 25 ноября ремонтировать участок будут до полуночи.

Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс службе Псковпассажиравтотранса, пока работы не завершатся, городские автобусы № 2, № 17, № 22, № 25 и № 30 будут перемещать по другой схеме движения.

Автобус № 2 едет с вокзала до улицы Рокоссовского. Автобус № 17 разворачивается на улице Балтийской, затем – едет на Рижский проспект, после чего через улицу Печорскую направляется на улицу Коммунальную и продолжит движение по стандартному маршруту. Автобусы № 22 и № 30 с Рижского проспекта направятся на улицу Печорскую, выедут на улицу Коммунальную и продолжат обычный маршрут. Автобус № 25 после деревни Родина двинется на Рижский проспект, а дальше – через Печорскую проследует на Коммунальную и тоже выедет на свой маршрут.

При движении в обратном направлении все эти автобусы идут с Коммунальной на Западную, затем – на Рижский проспект.