2018-11-25T15:35:30+03:00
Общество

В Пскове на Дальнем Завеличье транспорт стоит в пробке

На перекрёстке Коммунальной и Рокоссовского идёт ремонт дороги
Раиса Семёнова
Поделиться:
Предполагается, что 25 ноября ремонтировать участок будут до полуночи. Фото: pskov.cameraПредполагается, что 25 ноября ремонтировать участок будут до полуночи. Фото: pskov.camera
Изменить размер текста:

В Пскове автотранспорт, едущий по Дальнему Завеличью, застрял в пробке. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды – Псков», большой транспортный поток пошёл по односторонней Западной улице.

Такая загруженность дорог вызвана ремонтными работами на пересечении улиц Рокоссовского и Коммунальной. Предполагается, что 25 ноября ремонтировать участок будут до полуночи.

Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс службе Псковпассажиравтотранса, пока работы не завершатся, городские автобусы № 2, № 17, № 22, № 25 и № 30 будут перемещать по другой схеме движения.

Автобус № 2 едет с вокзала до улицы Рокоссовского. Автобус № 17 разворачивается на улице Балтийской, затем – едет на Рижский проспект, после чего через улицу Печорскую направляется на улицу Коммунальную и продолжит движение по стандартному маршруту. Автобусы № 22 и № 30 с Рижского проспекта направятся на улицу Печорскую, выедут на улицу Коммунальную и продолжат обычный маршрут. Автобус № 25 после деревни Родина двинется на Рижский проспект, а дальше – через Печорскую проследует на Коммунальную и тоже выедет на свой маршрут.

При движении в обратном направлении все эти автобусы идут с Коммунальной на Западную, затем – на Рижский проспект.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Псковской области сознался в растлении несовершеннолетней падчерицы и её подруг
Руководитель следственного управления взял на контроль дело о фирме-должнике в Бежаницах
Победительницей «Мисс Псков - 2018» стала Елизавета Черноок
Спортсмены из Новоржева участвуют в «Хрустальной туфельке – 2018».
В Пскове на Коммунальной состоится ярмарка вакансий
В первом чтении депутаты рассмотрят вопросы по бюджету Пскова
В Пскове директор за 2 часа нашёл деньги на оплату долга и избежал ареста имущества
Перед финалом «Мисс Псков – 2018» участницы провели главную репетицию
Стали известны площадки проведения теста по истории Отечества в Пскове
Стартовал прием документов на соискание премий администрации Псковской области
Новым председателем Молодежного парламента в Псковской области стал Владимир Яковлев
Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель» пройдет в Пскове
Псковская кавер-группа «Drum&Jazz» номинирована на премию «Народное признание – 2018»
В Пскове проездные билеты на декабрь не подорожают