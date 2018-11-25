2018-11-25T17:18:41+03:00
Происшествия

В Пскове задержали местного жителя, подозреваемого в краже из магазина еды и коньяка

На пульт диспетчера поступил сигнал тревоги
Раиса Семёнова
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Предполагаемому нарушителю 50 лет.Предполагаемому нарушителю 50 лет.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Пскове сотрудники отдела Росгвардии по Псковской области задержали местного жителя, подозреваемого в краже из зала магазина. Магазин располагается на улице Николая Васильева. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Росгвардии по Псковской области, этому предполагаемому нарушителю – 50 лет. Из торговой точки зрелый мужчина пытался унести коньяк и некоторые продукты питания, но оплачивать набранное и не собирался.

– Кто-то из сотрудников охраняемого магазина нажал на кнопку тревоги. На пульт дежурного поступило сообщение, и наш экипаж группы задержания вневедомственной охраны немедленно выехали на место, откуда был сигнал, – сообщили в ведомстве.

Помимо этого, в ведомстве обратили внимание на то, что само правонарушение предполагаемый злоумышленник совершил приблизительно в полдень 24 ноября. В настоящий момент подозреваемый находится в юрисдикции в здании муниципального отделения стражей порядка.

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