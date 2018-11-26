Завершилось голосование в псковском фотоконкурсе «Модный чемпион»

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-26T09:51:48+03:00

В полночь завершилось голосование, но назвать окончательно имена победителей организаторы смогут после проверки. Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО

Читатели «Комсомолки» почти две недели выбирали самого стильного участника

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В полночь 26 ноября завершилось онлайн-голосование в конкурсе «Модный чемпион», который проводило издание «Комсомольской правда - Псков». Сейчас организаторы конкурса проверяют голоса всех участников на наличие накрутки.

Читатели «Комсомолки» почти две недели выбирали самого стильного участника. По предварительным данным третье место достается модной пионерке Полине Александровой. Девочке всего 22 голоса не хватило до серебра. За маленькую модницу проголосовали 2 127 раз.

Второе место в конкурсе «Модный чемпион» занимает Владимир Загорский. Родители малыша хорошо постарались над костюмчиком своего сына, что и принесло свои плоды. У маленького пирата не только «Йо-хо-хо и бутылка молока», но и 2 149 сердечек зрительских симпатий.

Первое место занял Мирон Копытов. Маленький чемпион набрал 2 240 голосов от наших читателей. Его костюмчик «белый верх, черный низ» стал выигрышным в псковском фотоконкурсе. А это значит, что классика всегда остается в моде.

КОНКТРЕТНО

Награждение победителей конкурса «Модный чемпион» состоится не позднее 30 ноября.