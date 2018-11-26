Три серебра завоевали великолукские лучники на домашних соревнованиях всероссийского уровня

СЕГОДНЯ 10:50 2018-11-26T11:28:02+03:00

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Великолукские спортсмены, представляющие Псковскую область, завоевали три серебра на всероссийских соревнованих по стрельбе из лука «Надежды России». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, турнир проходил в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец».

Всего в турнире выступило около 700 участников из 38 субъектов Российской Федерации. Из них 22 великолукских лучника, которые представляли Псковскую область.

Великолучане боролись в нескольких видах соревнований за победу, но остановились в шаге от пьедестала. Мария Петухова в личном первенстве по блочному луку завоевала серебряную медаль, после чего с составе команды вместе с Никой Снетковой и Екатериной Корневой снова примерила на своей шее награду из серебра. В личном первенстве среди юношей удалось добиться успехов Егору Быстрову. Результат - вторая ступень пьедестала. Молодой человек также выполнил норматив мастера спорта.

В ближайшее время великолучане смогут защищать честь не только Псковской области, но и всей России на соревнованиях европейского и мирового масштаба.