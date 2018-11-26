2018-11-26T11:28:02+03:00
Спорт

Три серебра завоевали великолукские лучники на домашних соревнованиях всероссийского уровня

Всего «Надеждах России» выступили около 700 спортсменов из 38 субъектов России
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
Поделиться:
Великолукские спортсмены теперь будут выступать на международных соревнованиях.Великолукские спортсмены теперь будут выступать на международных соревнованиях.Фото: Пресс-служба администрации Псковской области
Изменить размер текста:

Великолукские спортсмены, представляющие Псковскую область, завоевали три серебра на всероссийских соревнованих по стрельбе из лука «Надежды России». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, турнир проходил в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец».

Всего в турнире выступило около 700 участников из 38 субъектов Российской Федерации. Из них 22 великолукских лучника, которые представляли Псковскую область.

Великолучане боролись в нескольких видах соревнований за победу, но остановились в шаге от пьедестала. Мария Петухова в личном первенстве по блочному луку завоевала серебряную медаль, после чего с составе команды вместе с Никой Снетковой и Екатериной Корневой снова примерила на своей шее награду из серебра. В личном первенстве среди юношей удалось добиться успехов Егору Быстрову. Результат - вторая ступень пьедестала. Молодой человек также выполнил норматив мастера спорта.

В ближайшее время великолучане смогут защищать честь не только Псковской области, но и всей России на соревнованиях европейского и мирового масштаба.

Еще больше материалов по теме: «Псковский спорт»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Губернатор внес на утверждение в Псковское областное Собрание кандидатуру своего первого заместителя
В Псковской области полицейские расследуют серию случаев мошенничества
В Великих Луках полицейский сорвал план злоумышленников по краже ворот гаража
Пострадавших в аварии с внедорожником детей доставили в Опочецкую межрайонную больницу
В Псковской области машина въехала в автобусную остановку с детьми
Житель Невельского района сядет в тюрьму за повторную езду пьяным на мопеде
Завершилось голосование в псковском фотоконкурсе «Модный чемпион»
Голосование псковского конкурса «Модный чемпион» закончится через считанные часы
В Пскове задержали местного жителя, подозреваемого в краже из магазина еды и коньяка
В Пскове на Дальнем Завеличье транспорт стоит в пробке
Житель Псковской области сознался в растлении несовершеннолетней падчерицы и её подруг
Руководитель следственного управления взял на контроль дело о фирме-должнике в Бежаницах
Победительницей «Мисс Псков - 2018» стала Елизавета Черноок
Спортсмены из Новоржева участвуют в «Хрустальной туфельке – 2018».
В Пскове на Коммунальной состоится ярмарка вакансий
В первом чтении депутаты рассмотрят вопросы по бюджету Пскова
В Пскове директор за 2 часа нашёл деньги на оплату долга и избежал ареста имущества
Перед финалом «Мисс Псков – 2018» участницы провели главную репетицию
Стали известны площадки проведения теста по истории Отечества в Пскове
Стартовал прием документов на соискание премий администрации Псковской области
Новым председателем Молодежного парламента в Псковской области стал Владимир Яковлев
Новогодняя ярмарка подарков ручной работы «ART-ель» пройдет в Пскове
Псковская кавер-группа «Drum&Jazz» номинирована на премию «Народное признание – 2018»
В Пскове проездные билеты на декабрь не подорожают