Три серебра завоевали великолукские лучники на домашних соревнованиях всероссийского уровня
Великолукские спортсмены, представляющие Псковскую область, завоевали три серебра на всероссийских соревнованих по стрельбе из лука «Надежды России». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, турнир проходил в спортивно-оздоровительном комплексе «Стрелец».
Всего в турнире выступило около 700 участников из 38 субъектов Российской Федерации. Из них 22 великолукских лучника, которые представляли Псковскую область.
Великолучане боролись в нескольких видах соревнований за победу, но остановились в шаге от пьедестала. Мария Петухова в личном первенстве по блочному луку завоевала серебряную медаль, после чего с составе команды вместе с Никой Снетковой и Екатериной Корневой снова примерила на своей шее награду из серебра. В личном первенстве среди юношей удалось добиться успехов Егору Быстрову. Результат - вторая ступень пьедестала. Молодой человек также выполнил норматив мастера спорта.
В ближайшее время великолучане смогут защищать честь не только Псковской области, но и всей России на соревнованиях европейского и мирового масштаба.
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