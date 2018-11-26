Житель Невельского района сядет в тюрьму за повторную езду пьяным на мопеде
Невельская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, управлявшего мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, злоумышленника приговорили к одному году лишения свободы.
- Мировой суд Невельского района признал мужчину виновным в повторном управлении мопедом в состоянии опьянения по статье 254.1. Уголовного Кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве.
Как выяснилось, 24-летний невельчанин уже третий раз попался полицейским. До этого молодой человек дважды подвергался административному наказанию за это правонарушение. В ходе последнего дела у него забрали водительские права. Однако это не остановило нарушителя закона снова сесть за мопед.
По приговору судьи невельчанин будет отбывать срок в исправительной колонии строго режима.