Житель Невельского района сядет в тюрьму за повторную езду пьяным на мопеде

СЕГОДНЯ 11:25 2018-11-26T11:25:53+03:00

Мужчина третий раз попался за управлением мопеда пьяным, а теперь год не сможет ничем управлять. Фото: Тимур ХАНОВ

Полицейские поймали злоумышленника уже третий раз

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Невельская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, управлявшего мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, злоумышленника приговорили к одному году лишения свободы.

- Мировой суд Невельского района признал мужчину виновным в повторном управлении мопедом в состоянии опьянения по статье 254.1. Уголовного Кодекса Российской Федерации, - сообщили в надзорном ведомстве.

Как выяснилось, 24-летний невельчанин уже третий раз попался полицейским. До этого молодой человек дважды подвергался административному наказанию за это правонарушение. В ходе последнего дела у него забрали водительские права. Однако это не остановило нарушителя закона снова сесть за мопед.

По приговору судьи невельчанин будет отбывать срок в исправительной колонии строго режима.