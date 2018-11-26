В Псковской области машина въехала в автобусную остановку с детьми

СЕГОДНЯ 11:45 2018-11-26T12:02:27+03:00

На скорой трёх пострадавших в аварии детей доставили в ближайшую больницу. Фото: Владимир Кольцов

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Сегодня, 26 ноября, около восьми утра в Опочке произошла серьезная авария. Автомобиль УАЗ въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадало трое школьников. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, пострадавших детей перевезут в Псковскую областную детскую больницу.

Сейчас дети госпитализированы в местные медицинские учреждения. У двух мальчиков 13-ти и 15-ти лет закрытые черепно-мозговые травмы, а 12-летняя девочка находится в тяжелом состоянии.

В ведомстве также сообщили, что водитель УАЗа пытался скрыться с места ДТП. Однако сотрудники ГИБДД остановили и задержали злоумышленника. Им оказался 47-летний мужчина. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Губернатор Псковского региона Михаил Ведерников взял под личный контроль расследование ДТП. Из-за погодных условий вертолет санавиации не смог вылететь, поэтому детей будут транспортировать в Псков на автомобиле.