В Великих Луках полицейский сорвал план злоумышленников по краже ворот гаража

СЕГОДНЯ 13:40 2018-11-26T13:40:24+03:00

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В Великих Луках трое мужчин пытались украсть ворота с гаража. Как рассказали «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, преступному плану помешал участковый.

Злоумышленники решили украсть гаражные ворота вечером 25 ноября. Мужчины основательно подготовились и под покровом темноты отправились на преступление. Тот самый гараж находился в Великих Луках на улице Мурманской.

За противоправным действием злоумышленников заметил участковый уполномоченный полиции города на Ловати. Без капли сомнения он бросился задерживать преступников. Уйти им не удалось. Как выяснилось позже, все мужчины уже были судимы. Злоумышленниками оказались два жителя Великих Лук, еще один - житель Великолукского района. В полицейском участке злоумышленники во всем признались. Ворота стражи порядка у преступников изъяли.