В Псковской области полицейские расследуют серию случаев мошенничества

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-26T14:25:25+03:00

Нечистые на руку люди промышляли через социальные сети и по телефону

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В Псковской области зафиксировано пять фактов мошенничества. Доверчивые граждане перечисляли крупные суммы денег незнакомцам. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе регионального УМВД России, полицейские расследуют каждый случай.

Так, 30-летняя великолучанка перевела 12 тысяч рублей на счет неизвестного, думая, что помогает подруге. Как позже выяснилось, мошенник взломал личную страницу девушки и от ее лица попросил одолжить эту сумму денег.

Другой случай произошел с великолучанином, которому позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Польстившись на обещанные бонусы, мужчина сообщил аферисту номер своей банковской карты. После чего с нее безвозвратно списали 13 тысяч рублей.

Три факта мошенничества также отмечено в Пскове и в Куньинском районе. Доверчивые граждане переводили крупные суммы денег аферистам под различными предлогами предоплаты за тот или иной товар.