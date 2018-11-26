2018-11-26T15:32:53+03:00
Политика

Губернатор внес на утверждение в Псковское областное Собрание кандидатуру своего первого заместителя

Глава региона видит на этом посту Веру Емельянову
Кирилл ВАХРУШЕВ@KP_PSKOV
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Псковские депутаты в скором времени утвердят кандидатуру первого вице-губернатора области.Псковские депутаты в скором времени утвердят кандидатуру первого вице-губернатора области.Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
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Продолжается формирование администрации Псковской области. Губернатор Михаил Ведерников внес в региональный парламент представление о согласовании кандидатуры своего первого заместителя. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов. Таков порядок – кандидатуры вице-губернаторов в соответствии с Уставом области следует согласовывать с парламентариями.

В документах указано имя Веры Васильевны Емельяновой, которая работала заместителем главы региона с 2010 года, первым заместителем губернатора с 2014 года. Она курировала социальную сферу, образование, здравоохранение.

Ее кандидатуру, отметили в парламенте, утвердят на ближайшей сессии.

СПРАВКА «КП»

Вера Емельянова появилась на свет в 1960 году в Себеже. Окончила Псковский педагогический институт. Работала в школах области – вначале педагогом, а затем директором. В 1997 году возглавила управление образования области.

Замужем. Имеет сына и дочь.

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