Сбившему детей на остановке в Опочке водителю предъявлено обвинение
Против водителя внедорожника, сбившего трех школьников на автобусной остановке в Опочке, возбудили уголовное дело. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленника доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания.
- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ , - сообщили в ведомстве. - Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей/
После попытки скрыться с места аварии, мужчину задержали сотрудники дорожно-постовой службы. Несмотря на опьянение, мужчина осознает, что попал в ДТП и признает свою вину. Правда мужчина еще не до конца осознал, что в аварии серьезно пострадали дети.
СПРАВКА «КП»
Сегодня, 26 ноября, в восьмом часу утра в автобусную остановку въехал автомобиль УАЗ. В результате аварии пострадало трое детей. Сейчас их перевозят в Псковскую областную детскую больницу.
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