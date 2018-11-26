Сбившему детей на остановке в Опочке водителю предъявлено обвинение

СЕГОДНЯ 16:16 2018-11-26T17:21:20+03:00

Именно на этом УАЗе нетрезвый мужчина сбил детей на автобусной остановке. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

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Против водителя внедорожника, сбившего трех школьников на автобусной остановке в Опочке, возбудили уголовное дело. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, злоумышленника доставили в отделение полиции, где он дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ , - сообщили в ведомстве. - Мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью людей/

После попытки скрыться с места аварии, мужчину задержали сотрудники дорожно-постовой службы. Несмотря на опьянение, мужчина осознает, что попал в ДТП и признает свою вину. Правда мужчина еще не до конца осознал, что в аварии серьезно пострадали дети.

СПРАВКА «КП»

Сегодня, 26 ноября, в восьмом часу утра в автобусную остановку въехал автомобиль УАЗ. В результате аварии пострадало трое детей. Сейчас их перевозят в Псковскую областную детскую больницу.