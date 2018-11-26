2018-11-26T17:35:55+03:00
Происшествия

Пострадавших в аварии с участием внедорожника детей доставили в Псковскую детскую областную больницу

Школьников сопровождали их родители, которым оказали психологическую помощь
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Школьники, пострадавшие в Опочке, теперь проходят лечение в детской областной больнице.Школьники, пострадавшие в Опочке, теперь проходят лечение в детской областной больнице.Фото: Владимир Кольцов
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Детей, пострадавших в аварии, перевезли в Псковскую детскую областную клиническую больницу. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе госкомитета Псковского региона по здравоохранению и фармации, школьников обследовали, а теперь им оказывается необходимое лечение.

- Для оказания экстренной помощи в Опочку выехали три бригады скорой помощи: общепрофильная, реанимационная и нейрохирургическая, - сообщила и. о. председателя госкомитета по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко. - Закончив осмотр, специалисты вынесли заключение, какого характера у детей травмы.

На данный момент девочка находится в стабильно тяжелом состоянии. Мальчики получили повреждения средней степени тяжести. Школьников во время транспортировки сопровождали их родители . Им была оказана психологическая помощь. Дети перенесли транспортировку удовлетворительно.

СПРАВКА «КП»

В Опочке сегодня, 26 ноября, в 7:40 в автобусную остановку въехал внедорожник. В результате аварии пострадало трое школьников.

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