В Пскове из-за ремонта дороги перекрыта улица Набат
В Пскове на участке улицы Набат от Леона Поземского до Первомайской городские власти перекрыли автомобильное движение. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, дорога будет перекрыта до восскресенья, второго декабря.
- Движение для автотранспорта будет приостановлено из-за ремонта дорожного покрытия. Советуем учесть эту информацию при построении маршрута в течение недели, - сообщили в пресс-службе.
Администрация Пскова извиняется перед горожанами за доставленные неудобства. При этом чиновники просят автовладельцев следовать требованиям дорожных знаков и соблюдать установленную схему движения.
Эта информация особенно пригодится тем, кто планирует посетить церковь Воскресения Христова со Стадища или Псковскую областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих. Ведь именно мимо этих объектов пролегает ремонтируемая дорога.
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