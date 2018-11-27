2018-11-27T09:19:15+03:00
Общество

В Пскове из-за ремонта дороги перекрыта улица Набат

Работники планируют положить новый асфальт до воскресенья, 2 декабря
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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До второго декабря по улице Набат автомобилисты передвигаться не смогут - идет ремонт дороги.До второго декабря по улице Набат автомобилисты передвигаться не смогут - идет ремонт дороги.Фото: Владимир Кольцов
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В Пскове на участке улицы Набат от Леона Поземского до Первомайской городские власти перекрыли автомобильное движение. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе муниципалитета, дорога будет перекрыта до восскресенья, второго декабря.

- Движение для автотранспорта будет приостановлено из-за ремонта дорожного покрытия. Советуем учесть эту информацию при построении маршрута в течение недели, - сообщили в пресс-службе.

Администрация Пскова извиняется перед горожанами за доставленные неудобства. При этом чиновники просят автовладельцев следовать требованиям дорожных знаков и соблюдать установленную схему движения.

Эта информация особенно пригодится тем, кто планирует посетить церковь Воскресения Христова со Стадища или Псковскую областную специальную библиотеку для незрячих и слабовидящих. Ведь именно мимо этих объектов пролегает ремонтируемая дорога.

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