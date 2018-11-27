За три дня до конца псковского фотоконкурса «Россия начинается здесь» в лидеры выбился Виктор Желенговский

СЕГОДНЯ 09:45 2018-11-27T09:45:03+03:00

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За три дня до конца голосования в псковском пейзажном фотоконкурсе «Россия начинается здесь - 2018» появился явный лидер. Первое место к утру 27 ноября занимает снимок Виктора Желенговского.

За все время конкурса снимок набрал 949 голосов читателей «Комсомольской правды - Псков». Отрыв от второго места чуть больше ста голосов. Причем серебро сейчас тоже остается за Виктором Желеговским. Вид на слияние Великой и Псковы набрал 841 голос. Замыкает тройку лидеров туманная поляна в объективе Романа Дмитриева. Читатели поддержали снимок 810 раз.

Буквально в трех голосах от тройки лидеров находится и снимок Юрия Яковлева, который может претендовать на попадание в тройку.

КОНКРЕТНО

Голосование в псковском фотоконкурсе «Россия начинается здесь - 2018» завершится в за минуту до двенадцати часов ночи 30 ноября. После чего к работе приступит экспертная комиссия. Они выберут не только лучшего фотографа, но и 50 снимков для выставки.

Поддержать фотографов можно здесь.