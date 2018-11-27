2018-11-27T09:59:22+03:00
Происшествия

В Пыталово на пешеходном переходе легковушка сбила пенсионерку

Сотрудники скорой помощи увезли пострадавшую в больницу
Раиса Семёнова
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В этот день сотрудники управления зафиксировали в Псковской области 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых люди получили ранения.В этот день сотрудники управления зафиксировали в Псковской области 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых люди получили ранения.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В Пыталово у дома № 8, расположенном на улице Белорусской, отечественный легковой автомобиль сбил женщину. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в УГИБДД УМВД России по Псковской области, пострадавшая – 82-летняя пенсионерка. Сотрудники скорой медицинской помощи забрали пожилую женщину в больницы.

– За рулём легковушки была 47-летняя женщина, – сообщили в ведомстве. – Дорожно-транспортное происшествие произошло на нерегулируемом пешеходном переходе.

Помимо этого, в ведомстве отметили также, что автомобиль наехал на пенсионерку вечером 26 ноября. В этот день сотрудники управления зафиксировали в Псковской области 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых люди получили ранения. Всего пострадавших – 6 человек. Так, например, в Опочке нетрезвый водитель сбил 3-х детей, которые ждали на остановке автобуса. После чего этот мужчина скрылся с места происшествия. Сотрудники скорой помощи доставили пострадавших детей в больницу.

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