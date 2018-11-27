В Великих Луках иномарка сбила переходящего дорогу мужчину

СЕГОДНЯ 10:26 2018-11-27T10:26:02+03:00

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В Великих Луках рядом с домом № 65 на улице 3-й Ударной Армии легковая иномарка сбила пешехода. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» пресс-службе в УГИБДД УМВД России по Псковской области, пострадавшим оказался 53-летний мужчина. Управлял же автомобилем 24-летний молодой человек.

– Пострадавшего сбили, когда он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – сообщили в ведомстве.

Сотрудники скорой медицинской помощи отвезли получившего травмы мужчину в больницу. Кроме того, как добавили в ведомстве, это дорожно-транспортное происшествие случилось вечером 26 ноября. В этот день, причём примерно в это же время пешехода, переходящего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбили и в Пыталово. Там пострадавшей оказалась 82-летняя пенсионерка. Машиной же, легковой иномаркой, управляла 47-летняя местная жительница. Сотрудники скорой медицинской помощи забрали пожилую женщину в больницу.