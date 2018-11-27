2018-11-27T14:02:23+03:00
Общество

Псковская область участвует в автопробеге по Городам-героям

В дань уважения героям России часть собранной из памятных мест земли привезут на Изборский Холм
Раиса Семёнова
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В день Неизвестного солдата землю внесут к мемориалу в Севастополе.В день Неизвестного солдата землю внесут к мемориалу в Севастополе.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Делегация из Псковской области поучаствуют во всероссийском автопробеге по Городам-героям и городам воинской славы. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, к мероприятию присоединились три представителя «Команды 2018»: Нина Витковская, а также Артемий и Артём Семёновы. Эти участники пробега занимаются патриотической и образовательной деятельностью.

– Делегация от области должна привезти землю из памятных мест. Землю перевезут в капсуле от найденного в Островском районе снаряда времён Великой Отечественной войны, – сообщили в ведомстве.

В ведомстве добавили, что в день Неизвестного солдата землю внесут к мемориалу, который располагается в Севастополе. Это трибьют героям, которые отстаивали Родину.

Некоторую часть собранной земли псковская делегация привезёт в Изборск, на Изборский Холм.

СПРАВКА «КП»

На Изборском Холме хранятся земли, собранные с различных памятных и святых мест. Причем эта земля – как с территории Российской Федерации, так и из других стран.

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