2018-11-27T11:22:19+03:00
Происшествия

В Псковской области при пожаре в жилом доме погибли люди

К месту трагедии выехал руководитель Следственного управления Следственного комитета России по региону
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Следователи и спасатели продолжают работать на месте пожара в Куньинском районе.Следователи и спасатели продолжают работать на месте пожара в Куньинском районе.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В утренние часы 27 ноября в Куньинском районе Псковской области произошла трагедия – во время пожара в жилом доме погибли люди. Трагедия произошла в деревне Каськово. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, для борьбы с огнем выезжали специалисты пожарно-спасательной части №15.

Известно, что деревянный дом выгорел полностью, в нем проживало несколько человек. В ведомстве уточнили, что сейчас на месте работают эксперты, продолжается разбор завалов. Пока точное количество погибших и пострадавших не называется.

Между тем в пресс-службе СУ СК России по Псковской области сообщили, что в Куньинский район выехал руководитель управления Петр Крупеня.

По предварительным данным причиной пожара стали нарушения безопасности при эксплуатации печи.

КОНКРЕТНО

Источник «Комсомолки» сообщил, что в доме в момент пожара могли находиться несколько человек. Об их судьбе сейчас ничего неизвестно.

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