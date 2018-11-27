В Псковской области при пожаре в жилом доме погибли люди

СЕГОДНЯ 11:22 2018-11-27T11:22:19+03:00

Следователи и спасатели продолжают работать на месте пожара в Куньинском районе. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В утренние часы 27 ноября в Куньинском районе Псковской области произошла трагедия – во время пожара в жилом доме погибли люди. Трагедия произошла в деревне Каськово. Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, для борьбы с огнем выезжали специалисты пожарно-спасательной части №15.

Известно, что деревянный дом выгорел полностью, в нем проживало несколько человек. В ведомстве уточнили, что сейчас на месте работают эксперты, продолжается разбор завалов. Пока точное количество погибших и пострадавших не называется.

Между тем в пресс-службе СУ СК России по Псковской области сообщили, что в Куньинский район выехал руководитель управления Петр Крупеня.

По предварительным данным причиной пожара стали нарушения безопасности при эксплуатации печи.

КОНКРЕТНО

Источник «Комсомолки» сообщил, что в доме в момент пожара могли находиться несколько человек. Об их судьбе сейчас ничего неизвестно.