2018-11-27T13:01:43+03:00
Происшествия

В Локнянском районе из-за нападения быка председателю кооператива грозит год колонии

В организации не следили за безопасностью сотрудников
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В Локнянском районе возбуждено уголовное дело в отношении председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Луч». Мужчина обвиняется в несоблюдении техники охраны труда, поскольку на одного из рабочих организации напал бык. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, работник получил серьезные травмы. Председателю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Ведь именно председатель отвечает за соблюдение безопасности на территории кооператива.

– Предполагаемому нарушителю предъявлено обвинение по части 1 статьи 143 Уголовного Кодекса Российской Федерации, – сообщили в ведомстве. – Это несоблюдение требований охраны труда, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.

В ведомстве добавили также, что правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится под контролем прокуратура района.

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