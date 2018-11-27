Псковпассажиравтотранс: Новые автобусы прекрасно подходят для поездки с детскими колясками

СЕГОДНЯ 13:15 2018-11-27T13:15:28+03:00

Жители города отметили, что в салонах новых автобусов хватает места для свободной поездки с детскими колясками любого размера. Фото: пресс-служба Псковпассажиравтотранс

Изменить размер текста: A A

Новые автобусы, которые недавно стали курсировать по Пскову на маршрутах №22 и 30, подходят для поездки с детскими колясками. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковпассажиравтотранс, об этом говорили и сами пассажиры в ходе опроса, который проводило предприятие.

– Жители города отметили, что в салонах новых автобусов хватает места для свободной поездки с детскими колясками любого размера, – сообщили в ведомстве.

Накопительная площадка у второй двери автобуса оборудована всеми необходимыми средствами для поездки с маленьким ребенком.

Кроме того, в ведомстве также сообщили, что у этих автобусов есть специальная подвеска, которая наклоняется вправо, чтобы удобнее было заходить с коляской в салон. Также общественный транспорт оснащен кондиционером с обдувом всего автобуса. С наступлением холодов жители областной столицы смогут оценить это по достоинству.