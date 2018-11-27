2018-11-27T13:15:28+03:00
Общество

Псковпассажиравтотранс: Новые автобусы прекрасно подходят для поездки с детскими колясками

Этот общественный транспорт оснащен кондиционером с обдувом всего автобуса
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Жители города отметили, что в салонах новых автобусов хватает места для свободной поездки с детскими колясками любого размера. Фото: пресс-служба ПсковпассажиравтотрансЖители города отметили, что в салонах новых автобусов хватает места для свободной поездки с детскими колясками любого размера. Фото: пресс-служба Псковпассажиравтотранс
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Новые автобусы, которые недавно стали курсировать по Пскову на маршрутах №22 и 30, подходят для поездки с детскими колясками. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе Псковпассажиравтотранс, об этом говорили и сами пассажиры в ходе опроса, который проводило предприятие.

– Жители города отметили, что в салонах новых автобусов хватает места для свободной поездки с детскими колясками любого размера, – сообщили в ведомстве.

Накопительная площадка у второй двери автобуса оборудована всеми необходимыми средствами для поездки с маленьким ребенком.

Кроме того, в ведомстве также сообщили, что у этих автобусов есть специальная подвеска, которая наклоняется вправо, чтобы удобнее было заходить с коляской в салон. Также общественный транспорт оснащен кондиционером с обдувом всего автобуса. С наступлением холодов жители областной столицы смогут оценить это по достоинству.

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