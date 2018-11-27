В Псковской области на месте пожара в жилом доме найдены останки шести человек
На месте пожара в деревне Каськово Куньинского района обнаружены останки шести человек. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
О пожаре в жилом доме сообщили очевидцы около 6 часов утра. Дом рассчитан на две семьи, в нем проживали двое взрослых и четверо детей.
К моменту прибытия пожарных из части №15 здание было полностью охвачено пламенем.
После разбора завалов специалисты обнаружили останки шести тел. Их личности предстоит установить.
Эксперты называют предварительной причиной возгорания нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.
КОНКРЕТНО
К месту трагедии выехал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов и руководитель СУ СК России по Псковской области Петр Крупеня. Специалисты продолжают работать на месте происшествия.