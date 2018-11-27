2018-11-27T13:16:12+03:00
Происшествия

В Псковской области на месте пожара в жилом доме найдены останки шести человек

Жилой дом сгорел утром 27 ноября в деревне Каськово
Егор ФАТИКОВ@KP_PSKOV
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Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом уже полностью охватил огонь.Когда спасатели прибыли на место происшествия, дом уже полностью охватил огонь.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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На месте пожара в деревне Каськово Куньинского района обнаружены останки шести человек. Об этом корреспонденту «Комсомольской правды – Псков» сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

О пожаре в жилом доме сообщили очевидцы около 6 часов утра. Дом рассчитан на две семьи, в нем проживали двое взрослых и четверо детей.

К моменту прибытия пожарных из части №15 здание было полностью охвачено пламенем.

После разбора завалов специалисты обнаружили останки шести тел. Их личности предстоит установить.

Эксперты называют предварительной причиной возгорания нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

КОНКРЕТНО

К месту трагедии выехал начальник ГУ МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов и руководитель СУ СК России по Псковской области Петр Крупеня. Специалисты продолжают работать на месте происшествия.

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