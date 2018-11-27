По горячим следам жителя Великолукского района задержали за кражу велосипеда

СЕГОДНЯ 13:29 2018-11-27T13:29:01+03:00

Предполагаемый нарушитель не успел покататься на украденном транспорте

Изменить размер текста: A A

Правоохранительные органы Великолукского района задержали подозреваемого в краже велосипеда по горячим следам. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в отделении полиции мужчина признался в содеянном.

– Информацию о происшествии получили полицейские наряды, которые патрулировали в этот момент город, – сообщили в ведомстве. – В результате, сотрудники дорожно-транспортной службы в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в краже.

По версии следствия, 26 ноября, в седьмом часу утра из дома по Нелидовскому проезду украли велосипед. Обнаружив пропажу, владелец транспорта обратился за помощью к силовикам.

Задержанным оказался 49-летний безработный местный житель, имевший судимость. Предполагаемого злоумышленника доставили в отдел, где он дал признательные показания.

Похищенный велосипед изъяли. Стражи порядка выясняют все обстоятельства происшедшего.