Пострадавшая от наезда внедорожника в Опочке школьница находится в коме

СЕГОДНЯ 13:31 2018-11-27T13:44:42+03:00

Медики детской областной больницы принимают все меры, чтобы сохранить жизнь пострадавшей школьнице. Фото: Владимир Кольцов

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В Пскове медики продолжают бороться за жизнь школьницы, которая пострадала при наезде внедорожника. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 12-летняя девочка получила серьезные травмы.

Со слов очевидцев, школьницу буквально откинуло от удара автомобиля в остановку. Она сейчас находятся в реанимации детской областной больницы в коме. Врачи определяют ее состояние как стабильно тяжелое.

- Девочку подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, - сообщила и. о. начальника комитета по здравоохранению и фармации Псковского региона Марина Гаращенко. - Врачи провели комплексное обследование ребенка, ей оказывается необходимое лекарственное и аппаратное лечение.

Два школьника получили повреждения средней тяжести. Ребята находятся в сознании, чувствуют себя хорошо и идут на поправку.

СПРАВКА «КП»

В Опочке в автобусную остановку въехал внедорожник. В результате ДТП пострадало трое детей, которые ждали школьный автобус. Как выяснилось, водитель был в состоянии алкогольного опьянения, когда выехал на встречную полосу и наехал на детей.