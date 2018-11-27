В Пскове на 7 часов перекроют движение через железнодорожный переезд на Маргелова

СЕГОДНЯ 13:45 2018-11-27T13:46:35+03:00

Работы по реконструкции специально проводятся в ночное время, для удобства участников дорожного движения. Фото: Google Карты

Работники планируют реконструировать ж/д пути в ночь с 29 на 30 ноября

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В Пскове перекроют автомобильное движение на железнодорожном переезде в районе улицы Генерала Маргелова. Временное ограничение движения транспортных средств связано с ремонтом ж/д путей на станции Полковая. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, дорога будет закрыта с 29 ноября, с 21.00, по 30 ноября, до 04.00.

Работы по реконструкции специально проводятся в ночное время, для удобства участников дорожного движения.

– Объезд будет осуществляться по Старопалкинскому шоссе через поселок Тямша с выездом на переезд станции Моглино и далее по Рижскому шоссе, – сообщили в ведомстве. – Советуем учесть эту информацию при построении маршрута в этот период.

Помимо этого, администрация Пскова просит жителей города отнестись с пониманием к принятым мерам, следовать требованиям дорожных знаков и соблюдать установленную схему движения.

КСТАТИ

В Пскове до 2 декабря будет ограничено движение по улице Набат.