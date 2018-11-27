В Новосокольническом районе муниципальные квартиры сдавались с гнилыми окнами и полами

СЕГОДНЯ 16:14 2018-11-27T16:14:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Новосокольнического района заставила районных чиновников отремонтировать две муниципальные кватртиры. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе надзорного ведомства, помещения находились в критическом состоянии и могли причинить вред здоровью жильцам.

Однако, несмотря на опасность, квартиры продолжали сдавать по договору социального найма.

- При осмотре жилищ мы обнаружили много просадок и провалов, деформаций. В жилой комнате и на кухне гниет деревянный пол, - сообщили в ведомстве. - Оконные рамы с подоконниками тоже гниют.

За состоянием муниципальных квартир должна следить местная администрация. В связи с этим прокурор района вынес представление в адрес главы органов местного самоуправления с требованием устранить нарушения закона.

Квартиры чиновники отремонтировали. Жильцы, которые арендуют помещения, будут жить с комфортом.