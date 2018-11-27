2018-11-27T17:50:31+03:00
Спорт

В Пскове стартовал полуфинал Первенства России по волейболу среди юношей

Из десяти команд только две выйдут в финал
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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За первое место поборются спортсмены из Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей. А также – из республики Коми и Карелии. Фото: пресс-служба администрации Псковской областиЗа первое место поборются спортсмены из Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей. А также – из республики Коми и Карелии. Фото: пресс-служба администрации Псковской области
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Сегодня, 27 ноября, в Пскове стартовал зональный этап Первенства России по волейболу. В областную столицу прибыло девять команд из Северо-Запада и центра страны. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе муниципалитета, соревнования продлятся до 3 декабря, тогда и состоится награждение победителей.

– На одной площадке встретились спортсмены из десяти субъектов Российской Федерации, – сообщили в ведомстве. – Это волейболисты из Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской областей. А также – из республики Коми и Карелии.

Чтобы определить сильнейших в подгруппе, десять сборных разделятся на две группы. После чего квартет из лучших игроков разыграет две путевки в финал первенства России, а оставшиеся команды будут бороться за последующие места.

На открытии полуфинала присутствовал и. п. главы муниципалитета Сергей Гаврилов. Он пожелал участникам турнира успехов и новых профессиональных достижений. А председатель госкомитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин уверил, что все игры будут зрелищными.

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