В Псковской области сотрудники ДПС усилят контроль за водителями в выходные и праздники

СЕГОДНЯ 18:39 2018-11-27T18:44:07+03:00

Глава региона также заметил, что необходимо усилить контроль на дорогах. Не только в праздники и выходные дни, но и утром понедельника, когда дети идут в школу, а многие водители находятся еще «в режиме выходного дня». Фото: Алексей Потапов

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В Псковской области сотрудники ДПС усилят контроль за водителями в выходные дни и праздники. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», такое поручение дал губернатор Псковской области на внеочередном заседании совета по безопасности дорожного движения.

– Хочу поблагодарить Юрия Николаевича (Инстранкина, начальника регионального УМВД, - ред.) за оперативное задержание злоумышленника, – отметил Михаил Юрьевич. – И за оперативное оказание медицинской помощи Марине Валерьевне (Гаращенко, и.о. председателя комитета по здравоохранению, - ред.). Она по моему поручению отправилась на место происшествия.

Но глава региона также заметил, что необходимо усилить контроль на дорогах. И не только в праздники и выходные дни, но и утром понедельника, когда дети идут в школу, а многие водители находятся еще «в режиме выходного дня».

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