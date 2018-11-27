2018-11-27T19:06:55+03:00
Происшествия

Полиция Псковской области: Сбивший детей на остановке мужчина не имел права садиться за руль

Мало того, что он не был аписан в автостраховку, но еще и отправился в поездку пьяным
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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При проверке водителя алкотестер показал 0,91 промилле, что равняется выпитой бутылке водки. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской областиПри проверке водителя алкотестер показал 0,91 промилле, что равняется выпитой бутылке водки. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области
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Водитель УАЗа, совершивший наезд на школьников в Опочке, не имел права управлять автомобилем. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», об этом на внеочередном совете по безопасности дорожного движения рассказал начальник УГИБДД Псковской области Анатолий Ефимов.

– Авария произошла из-за того, что водитель УАЗа пытался уйти от столкновения с впередиидущей машиной, – отметил Анатолий Алексеевич. – После этого злоумышленник скрылся.

После того, как мужчину задержали, сотрудники полиции провели освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Алкотестер показал 0,91 промилле, что равняется выпитой бутылке водки. Мужчина рассказал, что пил алкоголь всю ночь со своей сожительницей.

Внедорожник мужчина получил от своего знакомого, чтобы возить лесников на делянки. В страховку вписан злоумышленник не был, поэтому управлять внедорожником не имел права.

КСТАТИ

Горячая линия ГИБДД по выявлению пьяных водителей – 8 (8112) 59 – 22 – 33. В будущем номер может измениться на более короткий.

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