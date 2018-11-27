2018-11-27T19:18:41+03:00
Общество

У псковской санавиации появятся приборы для полетов в плохую погоду

Также правительство региона рассмотрит возможность аренды другой летной техники
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Губернатор региона отметил, что борты санавиации вылетают намного реже, чем подаются заявки.Губернатор региона отметил, что борты санавиации вылетают намного реже, чем подаются заявки.Фото: Алексей Потапов
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У псковской санавиации появится приборы для полетов в плохую погоду. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», рассмотреть этот вопрос поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время внеочередного заседания совета по безопасности дорожного движения.

– Разрешения на взлет борта санавиации нам не дали, – рассказала и.о. председателя комитета по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко. – Необходимых приборов для полетов в такую погоду у вертолетов нет.

Из-за этого за детьми были направлены реанимобили из Пскова. Глава региона предложил рассмотреть вопрос оборудования вертолетов необходимым оборудованием.

– Борты санавиации вылетают намного реже, чем подаются заявки, – отметил Михаил Ведерников. – Считаю, что нужно изучить опыт соседних регионов и арендовать другие воздушные суда.

КОНКРЕТНО

У одного из подростков, пострадавших в Опочке, врачи диагностировали закрытый перелом таза и сотрясение мозга, у второго мальчика – сотрясение мозга. Девочка впала в кому сразу на месте происшествия, на данный момент ее состояние стабильное.

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