У псковской санавиации появятся приборы для полетов в плохую погоду
У псковской санавиации появится приборы для полетов в плохую погоду. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», рассмотреть этот вопрос поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время внеочередного заседания совета по безопасности дорожного движения.
– Разрешения на взлет борта санавиации нам не дали, – рассказала и.о. председателя комитета по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко. – Необходимых приборов для полетов в такую погоду у вертолетов нет.
Из-за этого за детьми были направлены реанимобили из Пскова. Глава региона предложил рассмотреть вопрос оборудования вертолетов необходимым оборудованием.
– Борты санавиации вылетают намного реже, чем подаются заявки, – отметил Михаил Ведерников. – Считаю, что нужно изучить опыт соседних регионов и арендовать другие воздушные суда.
КОНКРЕТНО
У одного из подростков, пострадавших в Опочке, врачи диагностировали закрытый перелом таза и сотрясение мозга, у второго мальчика – сотрясение мозга. Девочка впала в кому сразу на месте происшествия, на данный момент ее состояние стабильное.