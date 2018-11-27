В Псковской области увеличат финансирование программы по закупке датчиков дыма для малоимущих семей
В Псковской области в бюджете на 2019 год запланируют увеличение финансирования программы по закупке датчиков дыма для малоимущих семей. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», проработать этот вопрос поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на внеочередном заседании совета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
– На эти цели в 2018 году уже потрачено 420 тысяч рублей, – отметил Михаил Юрьевич. – Если такой суммы недостаточно, то мы можем рассмотреть вопрос по увеличению финансирования программы по обеспечению пожарной безопасности.
Датчик дыма стоит не очень дорого, поэтому губернатор поручил рассмотреть вопрос помощи и информированию не только малоимущих семей. Все псковичи должны позаботиться о своей безопасности и приобрести необходимые приборы для пожарной безопасности.
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