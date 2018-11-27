В Псковской области увеличат финансирование программы по закупке датчиков дыма для малоимущих семей

27 Нояб. 19:56 2018-11-27T20:20:16+03:00

В 2018 году на пожарную безопасность малоимущих семей потратили 420 тысяч рублей. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Это связано с трагедией в Куньинском районе, где в пожаре погибло два взрослых и четыре ребенка

Изменить размер текста: A A

В Псковской области в бюджете на 2019 год запланируют увеличение финансирования программы по закупке датчиков дыма для малоимущих семей. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», проработать этот вопрос поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на внеочередном заседании совета по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

– На эти цели в 2018 году уже потрачено 420 тысяч рублей, – отметил Михаил Юрьевич. – Если такой суммы недостаточно, то мы можем рассмотреть вопрос по увеличению финансирования программы по обеспечению пожарной безопасности.

Датчик дыма стоит не очень дорого, поэтому губернатор поручил рассмотреть вопрос помощи и информированию не только малоимущих семей. Все псковичи должны позаботиться о своей безопасности и приобрести необходимые приборы для пожарной безопасности.

КОНКРЕТНО

В деревне Коськово Куньинского района утром 27 ноября во время пожара в жилом доме погибли шесть человек: четыре ребенка от четырех месяцев до девяти лет и две женщины. Основная версия - неисправность печи.