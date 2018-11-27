В Пскове у нескольких памятников появились информационные экраны с QR-кодами

27 Нояб. 20:08 2018-11-27T20:08:36+03:00

Уже сейчас экранами можно воспользоваться у памятника княгине Ольге, на Аллее Героев Советского Союза и у памятника Скобарю (Детский парк). Фото: пресс-служба администрации Пскова

Теперь туристы смогут получить всю информацию о памятниках города рядом с самими этими объектами

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У нескольких памятников в Пскове появились информационные таблички с QR-кодами. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Пскова, чтобы получить информацию об объекте достаточно просто преподнести свой смартфон к экрану.

– Такие таблички до конца года появятся у десяти объектов в Пскове, - сообщили в ведомстве. – Уже сейчас ими можно воспользоваться у памятника княгине Ольге, на Аллее Героев Советского Союза и у памятника Скобарю (Детский парк).

Гости, туристы и жители города теперь смогут получать достоверную информацию о достопримечательностях областной столицы. Главное, чтобы на смартфоне было установлено специальное приложение, которое считывает QR-коды. И тогда все сведения об объекте отобразятся на экране мобильного устройства.

Установка экранов проводится администрацией региона за счет средств муниципального бюджета. А идея установить информационные таблички принадлежит совету по молодежной политике при главе Пскова.