2018-11-27T20:18:22+03:00
Происшествия

Армен Манацканян: взять на контроль ситуацию с датчиками дыма обойдется в миллион рублей

Завершить установку приборов председатель комитета по соцзащите предложил в 2019 году
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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За последние пять лет датчиками дыма оборудовано 1057 жилых домов и квартир.За последние пять лет датчиками дыма оборудовано 1057 жилых домов и квартир.Фото: Алексей Потапов
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Председатель комитета социальной защиты Псковской области Армен Манацканян предложил взять на контроль областными властями ситуацию с датчиками дыма. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», на эти цели понадобится миллион рублей.

– Я предлагаю не затягивать с оснащением домов датчиками дыма, – заметил Армен Липаритович. – Надо сделать это в 2019 году, а не растягивать на несколько лет.

Как отметил руководитель главного управления МЧС России по Псковской области Валерий Филимонов, районные власти не выполняют свою часть по обеспечению пожарной безопасности. Они должны предоставлять малоимущим семьям новые батарейки, но на практике это не реализуется.

КОНКРЕТНО

За последние пять лет 1057 жилых домов и квартир оборудовано датчиками дыма. В деревне Коськово Куньинского района, где 27 ноября погибли в пожаре шесть человек, шесть домов было оборудовано противопожарным оборудованием.

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