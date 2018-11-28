2018-11-28T09:41:51+03:00
Общество

На коммунальных квитанциях в Пскове будут размещать информацию о предупреждении пожаров

Проработкой этого вопроса займется городская администрация
Пётр Кокорев@KP_PSKOV
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Сейчас на обратных сторонах квитанций на оплату коммунальных услуг управляющие компании размещают рекламу.Сейчас на обратных сторонах квитанций на оплату коммунальных услуг управляющие компании размещают рекламу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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На коммунальных квитанциях в Пскове появится информация по предупреждению пожаров. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды — Псков», на внеочередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций этот вопрос обсудили губернатор Михаил Ведерников и глава администрации областной столицы Александр Братчиков.

- Мы видим, что многое делается в плане информирования населения, - отметил Михаил Юрьевич. - Но недостаточно просто сделать брошюрку и положить ее куда-нибудь. От этого будет мало толку.

В разговоре с Александром Братчиковым глава региона уточнил, есть ли возможность размещать информацию о противопожарных мерах на квитанциях.

- Да, можно, - рассказал Александр Николаевич. - Мы можем повлиять в этом вопросе на управляющие компании, которые размещают там свою рекламу.

Также глава региона заметил, что информацию могут размещать на своих квитанциях и ресурсоснабжающие организации. Например, энергетики напомнят псковичам о правильном использовании обогревателей и электроприборов.

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