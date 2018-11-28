2018-11-28T10:05:51+03:00
Общество

В Невельском районе пограничники задержали белоруса за незаконный ввоз трех тонн говядины

Мужчина вез мясо на сумму миллион рублей в обычном микроавтобусе
Анастасия Бевза@KP_PSKOV
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Хоть на улице есть небольшой мороз, но мясо все равно надо перевозить в холодильной установке.Хоть на улице есть небольшой мороз, но мясо все равно надо перевозить в холодильной установке.Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области
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Пограничники Невельского района задержали гражданина Белоруссии. Мужчина пытался незаконно провезти через госграницу три тонны говядины. Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, мужчина вез продукт с нарушением всех санитарных норм.

- Автомобиль, на котором везли говядину, не имел холодильного оборудования. В кузове невозможно было изменять температурный режим, - сообщили в ведомстве. - Таким образом, приходится сомневаться в качестве этой продукции.

Со слов водителя, мясо собирались продать в России. Однако сопроводительных документов на товар мужчина не смог предоставить. Также не было и фитосанитарных сертификатов, подтверждающих безопасность товара. Специалисты оценили контрабандное мясо на сумму больше миллиона рублей.

Автомобиль вместе с грузом передали в главное управление ветеринарии по региону для проведения экспертизы. По результатам анализов пограничники примут решение, что делать с мясом.

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